大阪市内にある店舗兼共同住宅などを所有する法人の代表取締役になりすまして、去年2月下旬〜3月上旬の間、40代男性らに対して、計14億5000万円で物件を売却する売買契約を締結し、だまし取ったとして、大阪府東大阪市の会社役員の52歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪府東大阪市に住む会社役員の福田裕容疑者(52)です。警察によりますと、福田容疑者は去年2月下旬〜3月上旬の間、大阪市中央区内にあ