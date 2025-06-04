高知市内の小学校で、給食タバコのフィルターの巻紙と思われるものが混入していたことが分かりました。今のところ、体調不良を訴える児童はいないということです。給食に異物が混入していたのは、高知市の潮江小学校です。高知市教育委員会によりますと、6月3日午後0時45分ごろ、4年1組のクラスで給食の「チキンビーンズ」を食べていた児童が折りたたまれた状態の紙切れが料理に混入していたのを口に入れる前に気づ