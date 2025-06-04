巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が肺炎により３日、８９歳で逝去した。一夜明けた４日、都内の長嶋さんの自宅をゆかりのある弔問客が次々と訪れた。早朝に米国ニューヨークから緊急帰国した松井秀喜さん（５０）が訪問。約２時間滞在し報道陣の問いかけに応じた。また巨人ＯＢ会長で元ＤｅＮＡ監督の中畑清さん（７１）、元巨人監督の高橋由伸さん（５０）は妻で元日本テレビアナウンサーの麻衣（旧姓・小野寺）さんとともに弔問