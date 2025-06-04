Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥと陣内智則が司会を務めるＴＢＳ系「テレビ×ミセス」が２日に放送された。出演したこっちのけんとが、ミセス大森元貴、若井滉斗と同じ１９９６年生まれであることが話題に。その後に、こっちのけんとがまだ結婚式を挙げておらず、披露宴に合うミセス曲はないかと相談した。新郎新婦の入場を「ライラック」で試してみることになり、ノリノリで新婦役を務めた藤澤涼架と腕を組んで入場行進し、