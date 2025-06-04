2022年、静岡県御殿場市内の住宅に侵入し下着を盗んだ罪などに問われていた元・警察官の男に対し、静岡地方裁判所は2025年6月4日、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】下着窃盗などの罪で元警察官に有罪判決が言い渡された4日の法廷の様子＝静岡地裁 判決を受けたのは、裾野警察署地域課に勤務していた被告の男（30）です。 判決によりますと、被告は2022年に御殿場市内の住宅2軒に侵入して女性用の下