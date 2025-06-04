ボートレース桐生のPR隊と柳瀬さきが4日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、7日から12日まで行われるG1「開設69周年記念赤城雷神杯」をPRした。年に一度の記念レースに豪華メンバーが集結した。役者ぞろいの群馬支部からは今やボートレース界の顔となった毒島誠が初日（7日）12R赤城ドリーム戦に1号艇で登場。2日目の雷神ドリーム戦には土屋智則、関浩哉が出場予定だ。そのほかにも、松井繁、茅原悠紀、馬場貴也など、遠