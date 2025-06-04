むらさき賞を買ってオープン入りしたメリオーレム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父シュヴァルグラン）は小倉記念・Ｇ３（７月２０日、小倉競馬場・芝２０００メートル）から新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）へ向かうことになった。きょう４日、栗東近くのチャンピオンヒルズに放牧へ出されている。友道調教師は「サマー２０００シリーズを目指したいと思っています」と見通しを語った。