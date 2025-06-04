ボートレース桐生で7日に開幕するG1「開設69周年記念赤城雷神杯」のPR隊が4日、スポニチ西部総局を訪れた。毒島誠、土屋智則の地元ダブルエース、SG連覇中の佐藤隆太郎らを中心に豪華メンバーが覇を競う6日間。売り上げ目標は106億円。豪華賞品や総額200万円キャッシュバックの電話投票キャンペーン（エントリー制）は要チェック。豪華ゲストが連日出演するYouTube配信もお楽しみに。