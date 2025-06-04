たいよう子ども食堂岡山・北区5月11日 今回の解説は子どもたちに無料や低額で食事を提供している「子ども食堂」についてです。コメなどの物価高騰により「子ども食堂」の運営が苦しくなっています。岡山県は、新たに仕組みを作り支援に乗り出していますが、取材を進めると支援の難しさも見えてきました。 岡山市の公民館で5月11日に開かれた子ども食堂です。小学生ら子ども11人と大人11人が訪れ、昼食をとりました。