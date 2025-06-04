2025年6月3日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国政府がレアアースの輸出規制を強化したことについて、米国に続きドイツの自動車業界団体も部品不足による生産停止の可能性を警告したと報じた。記事は、中国政府が4月に自動車などの製品に欠かせない重要なレアアース製品の輸出について、国の主管当局による許可を義務付けたと紹介。中国が外交カードとしてレアアースに関する規制