中国交通運輸部が明らかにしたところによると、端午節連休期間（5月31日〜6月2日）、中国で地域をまたぐ人の移動は延べ6億5700万人に達し、1日平均2億1900万人で、2024年の端午節連休より3％増加しました。うち、鉄道旅客輸送量は延べ4710万8000人で、前年同期比2．3％増加しました。全国の鉄道で1日平均1万1000本以上の旅客列車が運行しました。道路での人の移動は前年同期比3．14％増の延べ6億人に達し、ドライブ旅行の割合が比