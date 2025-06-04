午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１５４、値下がり銘柄数は４０８、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位にその他製品、パルプ・紙、非鉄、石油・石炭、証券・商品など。値下がりで目立つのはゴム製品、不動産など。 出所：MINKABU PRESS