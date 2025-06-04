戦後80年にあたる戦没者慰霊のため沖縄県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまは、先ほど、沖縄戦で亡くなった人々の遺骨を納める「国立沖縄戦没者墓苑」を訪れ、花を供えられました。両陛下と愛子さまは、きょう（4日）午後2時半すぎ、糸満市の「平和祈念公園」にある「国立沖縄戦没者墓苑」に到着されました。「国立沖縄戦没者墓苑」は、太平洋戦争末期、沖縄での激しい地上戦で亡くなった住民や軍人などの遺骨、およそ18万4000柱