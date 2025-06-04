社会学者の古市憲寿氏（40）が4日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。小泉進次郎農相（44）の影の立役者とされる秘書について語った。番組では就任から2週間となった小泉農相のアピール力に注目。政治ジャーナリスト・青山和弘氏によると、小泉農相が絶対的な信頼を置く公設第1秘書の存在が大きいという。スケジュールやメディア露出を徹底管理する元大手商社勤務の女性秘書について、親交があるという古市氏は「