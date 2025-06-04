浦和競馬組合は4日、浦和競馬所属の中島良美騎手（26＝川島豊）が7日から8月3日まで、高知競馬で期間限定騎乗を行うと発表した。高知での所属は宮川真衣厩舎。中島騎手は通算1660戦53勝（3日終了現在）。