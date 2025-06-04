【「Vindictus: Defying Fate」Steam版 αテスト】 実施期間：6月9日11時～6月17日16時 ネクソン（NEXON）は、RPG「Vindictus: Defying Fate」Steam版のアルファテストを6月9日11時から6月17日16時まで実施する。 今回実施されるテストはSteamにおける全プレーヤーが対象で、新コンテンツ、戦闘システムを体験できる。なお、ゲーム内字幕は英語、韓国語、中国語、ゲ&