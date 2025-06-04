タレントの北斗晶が4日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と結婚30年目の記念日を迎えたことを報告した。この日、北斗は佐々木との2ショットとともに「6月4日 本日は、私達夫婦の結婚30年目の結婚記念日」と切り出し「世間でいう真珠婚式」と報告。「私が27歳、パパが28歳で結婚してこの30年で色々あったけど山あり谷あり、谷あり、谷あり」と述べつつ「今日の朝日を2人元気に笑って迎えられた事で過去なんてどうで