◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）オリックス・杉沢龍外野手が今季初めて１軍に合流した。開幕からファームで出番を待ち、５月２２日のウエスタン・阪神戦（ＳＧＬ）から出場４試合連続で本塁打を記録。外野守備、走塁はチームでもトップクラスで、状態の良さを買われた形だ。川瀬堅斗投手もこの日から再合流。今季はリリーフの一角として１５試合で３ホールド、防御率３・４４の