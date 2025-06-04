JR西日本は、「2025 大阪・関西万博 記念ICOCA」の発売数を拡大する。合皮パスケースと記念ICOCAがセットになった商品の販売数を、当初の限定3,000セットから33,000セットに発売数を拡大する。価格は3,200円（税込）で、デポジット500円とチャージ500円が含まれている。一人当たりの購入数には制限がある。発売数拡大後にも、終売や欠品が発生する可能性がある。合皮パスケース以外の商品は当初の発売セット数から変更ない。販売箇