フォーシーズンズホテル丸の内 東京は、2025年7月1日(火)より客室および1階ロビーエリアのリニューアルを実施。リニューアルの完了は2026年3月末を予定しており、7月1日(火)12:00のチェックアウトをもって宿泊サービスを一時休業、全客室の改装を開始する。フォーシーズンズホテル丸の内 東京が大規模リニューアル今回の改装はよりラグジュアリーな体験を提供することが目的で、スイートルームを含めた全57室の客室と、1階のロビー