新名神高速道路で容疑者を立ち会わせて行われた、乗用車が逆走し4人が負傷した事故の実況見分＝4日午後3時2分、三重県亀山市（共同通信社ヘリから）三重県亀山市の新名神高速道路で乗用車が逆走し4人が負傷した事故で、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）の疑いで再逮捕されたペルー国籍の無職ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者（34）＝滋賀県長浜市＝が、調べに「道を間違えた」との趣旨の供述をしていることが4日、