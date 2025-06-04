『BOYS 2 PLANET』（Mnet）が本日（6月4日）、第1弾となるポスターを公開し、トップクラスのK-POPボーイズグループを目指す壮大な物語の幕を上げた。【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞Mnetが主催するグローバルデビュープロジェクト『BOYS 2 PLANET』は、世界中のファンが直接デビューメンバーを選び、トップアーティストへと導く“ワールドスケール”のK-POPボーイズオーディション番組である。世界各国から集まった参加