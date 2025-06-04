大分市内のリサイクルショップで長袖シャツを盗んだとして、70歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市上野丘に住む無職の男（70）です。 警察によりますと、男は5月20日午前10時47分頃、大分市内のリサイクルショップで、海外ブランドの長袖シャツ1点（税込販売価格2万2880円）を盗んだ疑いが持たれています。 翌21日、商品がなくなっていることに気づいた従業員が防犯カメラを確認し、警察に被害届を提