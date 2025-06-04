高松南警察署 高松南署は4日、滋賀県東近江市の会社員の男（23）を詐欺の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男はSNSに、2024年２月に東京で開催された男性アイドルグループのライブチケットを譲渡すると嘘の書き込みをし、チケット２枚の購入を申し込んできた神奈川県厚木市の女性（当時25）とショートメッセージでやりとりし、チケット代金及び手数料として２月２日に現金１万8900円を指定した銀行