上海博物館東館の中国古代青銅館を見学する来場者。（２０２４年２月２日撮影、上海＝新華社記者／劉頴）【新華社上海6月4日】中国上海市の登録博物館数は2024年末時点で171館と、前年比6館増加した。そのうち、無料公開されているのは141館で全体の約82.5％を占めた。24年の上海市の常住人口（2480万2600人）で計算すると、1館当たりの人口は14万5千人となり、全国平均を大きく上回った。市の面積（6340.5平方キロ）で計算す