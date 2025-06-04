随意契約の政府備蓄米をローソンも、あす5日に東京と大阪のそれぞれ5店舗で販売することがわかりました。備蓄米はファミリーマートも、あす5日から発売するとしていて、コンビニ各社であすから店頭での販売が始まります。コンビニ各社が販売するのは2021年産の古古古米で、ファミリーマートは、当初6日から始めるとしていた備蓄米の販売を1日前倒しして、あす5日から東京と大阪のそれぞれ10店舗で取り扱うと発表しました。価格は1