広東省恵州市の三門島は沖合17海里に位置し、地理的な特殊性から、本土の電力網との接続が困難で、長年ディーゼル発電が島の主な電力源となっていた。こうした住民の電力使用の難題を解決するため、南方電網の広東恵州電力供給局は三門島北扣村で第1期の「風力・太陽光・エネルギー貯蔵」マルチエネルギー相互補完型の離島向け「マイクログリッド」を建設した。人民日報海外版が伝えた。風力発電、太陽光発電、エネルギー貯蔵によ