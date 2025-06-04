「ドジャース−メッツ」（３日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手がヒヤリとさせられる場面があった。４−５の九回、マンシーのこの日２発目の９号右越えソロで同点に。２死走者なしで途中出場のエドマンが打席に立ったが空振り三振に倒れ、怒りにまかせてバットを放り投げた。これがネクストバッターズサークルからベンチに戻ろうとした大谷の背後を通過。バットはバックネットまで飛んで地面に落ちた。エドマンは延