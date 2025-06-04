米・大リーグ（MLB）シカゴ・カブスの鈴木誠也（30）の妻で、元新体操日本代表／スポーツキャスターの畠山愛理（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男（2）の“野球姿”を披露した。【写真】「今から風格ありますね」カブスキャップにサングラス姿でバットを構える鈴木誠也＆畠山愛理の長男「最近長男はパパのマネをするのが大好き」と紹介し、1枚の写真をアップ。そこには、カブスのキャップをかぶってサングラスをか