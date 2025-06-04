「ドジャース−メッツ」（３日、ロサンゼルス）ドジャースが４−５の八回に同点機を逸した。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手がこの回、先頭で四球を選ぶと続くベッツの中前打と捕逸で無死二、三塁に。１死後、テオスカー・ヘルナンデスの三ゴロでスタートを切った大谷が三本間で挟殺され２死一、三塁となった。続くスミスは空振り三振に倒れた。大谷が本塁に突入した場面は三塁手と遊撃手が前進守備を敷いていた