【シアトル＝平沢祐】米大リーグ、オリオールズの菅野智之が３日、マリナーズ戦に先発し、７回５安打１失点の好投で５勝目（３敗）を挙げた。チームは５―１で勝って４連勝。菅野は走者を置いてからの冷静さが光った。三回一死一塁で２番を一ゴロ併殺に仕留めると、六回無死一、二塁のピンチは、３番を見逃し三振、４番は二ゴロ併殺で切り抜けた。「回を追うごとに良くなっていった。調子自体も良かったし、いい組み立てができ