ガソリンスタンド経済産業省が4日発表した2日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より3円30銭安い174円30銭だった。調査がなかった大型連休を除いて6週連続で値下がりし、2024年3月以来、約1年3カ月ぶりの安値となった。政府が5月22日から始めた新しい定額補助制度の効果が出た。新たな支援制度は石油元売り各社に対し、1リットル当たり10円を定額で補助する仕組み。開始直後は激変緩和措