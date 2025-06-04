４日のＴＢＳ系情報番組「ひるおび」（月〜金曜、午前１０時２５分）では、肺炎のため死去した巨人の長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝について特集。元巨人の松井秀喜氏が自宅を弔問した様子を伝えた。松井氏はこの日の早朝に米ニューヨークから一時帰国。都内にある長嶋さんの自宅を弔問し、２時間を超える恩師との最後の別れを終えた後、取材に応じた。その囲み取材で松井氏は、長嶋さんの様子について「なんか今に