[ソウル ４日 ロイター] - 米国の北朝鮮分析サイト「３８ノース」は４日、北東部の咸鏡北道清津で先月に横転事故を起こした新型駆逐艦が直立状態に戻されたようだと明らかにした。先月２１日の進水式で事故を起こしたのは５０００トン級の駆逐艦で、式典に出席していた金正恩朝鮮労働党総書記は国の尊厳を傷つけたとして責任者を罰する考えを示していた。３８ノースは２日撮影の衛星画像から、船体を正常な状態に戻すために作