◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（４日・Ｇタウン）巨人の岡田悠希外野手が、同点の４号特大弾をたたき込んだ。イースタン・ヤクルト戦に「５番・中堅」で先発出場。１点を追う２回先頭で相手先発のドラ１右腕・中村優に対すると、カウント２―１から変化球を捉えて右中間の防球ネットを直撃する同点ソロとした。５月７日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）以来、約１か月ぶりの一発を「打ったのはフォーク。甘く入