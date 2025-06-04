東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 実質GDP（第1四半期）10:30 結果0.2% 予想0.4%前回0.6%（前期比) 結果1.3% 予想1.5%前回1.3%（前年比) ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米政権、鉄鋼アルミ50%関税を発効（25%から50%に引き上げ） ※協議継続中の英国は除外 【米中関係】 ベッセント米財務長官 世界にとって信頼できるパートナーかそう