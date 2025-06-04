アトレ吉祥寺は、2025年6月20日(金)グランドオープンに合わせたスペシャルコンテンツを多数展開します。 アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン記念」  所在地： ・本館東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号・東館東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号営業時間： 10:00〜21:00※一部店舗により異なる階数： 本館・東館地下1階〜2階店舗面積： 約12,000平方メートルショ