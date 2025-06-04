#C-plaは、2025年6月5日(木)に発売されるNintendo Switch 2専用ソフト『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』に合わせ、全国の#C-pla限定で「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション」を発売します。 #C-pla「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション」  価格：11,200円(