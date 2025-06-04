夫婦間の支え合いは大切なことですが、ときに理想と現実の間には大きな隔たりが生まれます。今回は、夫に対する理解不足が原因で悩む女性に向け、夫婦間のトラブルを解消するコツを共有します。【率直なコミュニケーションを】夫に望むことがある場合、それを遠まわしに伝えるよりも、直接、はっきりと伝えることが大事です。これにより、自分の思いを相手にしっかりと伝えることができます。【家事分担の明確化】もし家事や育児の