“街乗り×冒険”に最適化された進化系！2025年5月21日、トヨタは７年ぶりの全面刷新を遂げた新型「RAV4」を世界初公開、３つの新たなスタイル「CORE」「ADVENTURE」「GR SPORT」が披露されました。3モデル体制となった新型「RAV4」ですが、中でも「CORE」はどのようなモデルなのでしょうか。斬新顔が中核モデル！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（60枚）新型RAV4は、これまでのRAV4の魅力を継承しな