人気YouTuberの木下ゆうかさんが2025年6月3日にXで、食べていたハマグリから真珠が出てきたことを明かした。「真珠ありがとう蛤さん」木下さんはXで、「でっかい蛤食べたら中から真珠がでてきた！！！」と大ぶりのハマグリを食べていたところ、中から真珠が出てきたことを報告。アップされた写真には、光沢こそないものの、真珠らしき丸い物体が写されていた。木下さんは、「蛤さんが大事に育てたんかと思うと感慨深いものがありま