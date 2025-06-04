９日に開幕する全日本大学野球選手権（全日本大学野球連盟、読売新聞社主催）に、双子の兄弟がそれぞれの大学の主将として出場する。２人は「全国で兄弟対決を」と誓い合っている。（松本慎平）兄・賢人は佛教大、弟・悠人は奈良学園大で出場佛教大（京滋大学）の本間賢人と、弟で奈良学園大（近畿学生）の悠人は、ともに小学２年時に野球を始めた。奈良大付高では賢人が捕手、悠人は三塁手として３年夏の奈良大会で４強入り。