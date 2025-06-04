【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３日（日本時間４日）、本拠地でのメッツ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打、申告敬遠を含む２四球だった。ドジャースは一回に４点を奪って逆転するが、先発のカーショーが踏ん張れず、五回に逆転を許した。１点を追う八回無死二、三塁の好機で無得点に終わったものの、九回にマンシーの右越えソロで追いつき、無死二塁から始まる延長戦に入った。５―５