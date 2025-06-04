米ホワイトハウスが３日（現地時間）、李在明（イ・ジェミョン）大統領の当選を祝うメッセージを発表しながら「中国の介入（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）と影響（ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ）」に言及した。祝う立場の中に政治的メッセージを込めたのはやや異例だが、トランプ政権が全方向から対中圧力を加える状況と無関係でないと解釈される。ホワイトハウスは李大統領が公式任期を始めた直後の最初の反応で「韓米同盟は強固に維持される