パキスタンで１０代女性インフルエンサーが自宅で銃撃を受けて死亡した。３日（現地時間）、パキスタン日刊「Ｄａｗｎ」などによると、１７歳のティックトック（ＴｉｋＴｏｋ）インフルエンサーのサナ・ユサフさんが２日午後、首都イスラマバードの自宅で男が撃った銃に撃たれて亡くなった。ユサフさんは家族と一緒にいた当時、身元の分からない男から銃撃を受けた。男は現場から逃走した。翌日警察は記者会見を開き、この事件の有