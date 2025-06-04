国民的スーパースターで３日に肺炎のため８９歳で亡くなった元巨人の長嶋茂雄さんの自宅を、プロゴルファーで日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の青木功前会長と、セガサミーホールディングスの里見治会長が弔問に訪れた。男子ゴルフのセガサミー・カップは２００７年から昨年まで長嶋さんの名前を冠した「長嶋茂雄招待セガサミー・カップ」として開催されていた。青木氏は前日に「生前、大変お世話になった。私の大切な仲間が