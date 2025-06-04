【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Evelli（イベリ）はオーストラリア出身の15歳！ YGの次期ガールズグループの練習生、Evelli（イベリ）が『YG NEXT MONSTER』チャンネルにて公開した「Nosebleeds」のパフォーマンス映像が、公開からわずか一週間で（6月4日午前1時頃）再生数1,000万回を突破した。 まだデビューしていない練習生であることを考えると、この成果はまさに異例。 世界トッ