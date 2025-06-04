全国小売酒販組合中央会は6月2日に都内で通常総会を開催した。この日の主なテーマは「対面販売の原則堅持」。昨年9月に経団連が「完全無人店舗における酒類販売時のデジタル技術活用に係る要件明確化」の要望を財務省に提出したことを受け、酒類の無人販売が広がることに酒販業界は危機感を強める。あいさつした吉田虗孝会長は「酒類の販売に際しては20歳未満飲酒の防止に向けた年齢確認のみならず、飲酒運転、アルコール健