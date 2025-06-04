4月の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合指数110.9％、前年同月比で3.5％上昇した。44か月連続の上昇で3％台は5か月連続。寄与率は生鮮食品を除く食料品が1.86ポイントで、物価高に拍車をかけている。▼品目別ではコメ類が20年比で202％。前年同月比ではコメ類の98.6％を筆頭に、おにぎりが18％、外食のすしも5％程度上昇した。嗜好品ではチョコレートが31％、コーヒー豆が24.8％、それぞれ上昇しており、世界的な原料高騰による