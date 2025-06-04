「Form＝形」四国村ギャラリー 地元出身の画家、猪熊弦一郎の作品の魅力を伝える展覧会が高松市で開かれています。展示のテーマは「形」です。 国内外で活躍するクリエイティブ・ユニットSPREADが企画したものです。瀬戸芸の春・夏・秋会期に合わせテーマを変えながら猪熊の作品を展示する予定で、テーマは「Form＝形」です。 「星からの手紙（ラブ）」というタイトルの大きな作品は、さ